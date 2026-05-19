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La roquentine Laroque-Timbaut

La roquentine Laroque-Timbaut dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Place

Ville : 47340 Laroque-Timbaut

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Laroque-Timbaut

La roquentine

Place Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 13:00:00

Date(s) :
2026-06-07

3ème édition de La Roquentine !
3 circuits de 16, 23 et 50 kms en vélo.
Inscription sur place à partir de 8 heures.
Café, ravitaillement et apéritif offert .
Restauration possible à l’initiative de chacun.   .

Place Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   michelamitro@yahoo.fr

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English : La roquentine

L’événement La roquentine Laroque-Timbaut a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Vallée du Lot et Garonne

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