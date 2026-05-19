La roquentine Laroque-Timbaut
La roquentine Laroque-Timbaut dimanche 7 juin 2026.
Laroque-Timbaut
La roquentine
Place Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 13:00:00
Date(s) :
2026-06-07
3ème édition de La Roquentine !
3 circuits de 16, 23 et 50 kms en vélo.
Inscription sur place à partir de 8 heures.
Café, ravitaillement et apéritif offert .
Restauration possible à l’initiative de chacun. .
Place Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine michelamitro@yahoo.fr
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English : La roquentine
L’événement La roquentine Laroque-Timbaut a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Vallée du Lot et Garonne
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