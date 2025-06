LA ROSE CANETOISE Canet-en-Roussillon 5 octobre 2025 08:30

Pyrénées-Orientales

LA ROSE CANETOISE Théâtre de la Mer Espace Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Cette année, c’est la 11ème édition de la Rose Canétoise !

Nous vous attendons nombreux pour ce bel évènement. Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer.

Théâtre de la Mer Espace Méditerranée

Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie infos@canet-tourisme.com

English :

This year marks the 11th edition of the Rose Canétoise!

We look forward to seeing many of you at the event. All profits will be donated to the Ligue contre le cancer.

German :

Dieses Jahr findet die Rose Canétoise zum 11. Mal statt!

Wir erwarten Sie zahlreich zu dieser schönen Veranstaltung. Alle Einnahmen werden an die Krebsliga gespendet.

Italiano :

Quest’anno si svolge l’undicesima edizione della Rose Canétoise!

Ci auguriamo di vedere molti di voi a questo meraviglioso evento. Tutti i profitti saranno devoluti alla Ligue contre le cancer.

Espanol :

Este año se celebra la 11ª edición de la Rose Canétoise

Esperamos ver a muchos de ustedes en este maravilloso acontecimiento. Todos los beneficios se donarán a la Ligue contre le cancer.

