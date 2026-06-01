La Rose en toutes lettres, Roseraie de Gérenton, Bédoin

La Rose en toutes lettres Dimanche 7 juin, 11h00 Roseraie de Gérenton Vaucluse

Entrée à la Roseraie à régler sur place, tarif spécial: 6€ (gratuit moins de 18 ans) – Parking à 5 minutes à pied, parcours fléché.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Ecouter le parfum des roses…

Avec Bernard Allègre, médiateur du patrimoine de la CoVe

Et si on ralentissait un instant ? Au cœur de la roseraie de Gérenton à Bédoin, laissez-vous porter par une expérience à la fois simple et précieuse : écouter des textes, entourés de roses. En tout petit comité, la voix de Bernard vous accompagne dans une traversée sensible de la littérature. D’auteurs et d’autrices d’hier et d’aujourd’hui, la rose s’y dévoile multiple : fragile, vibrante, parfois piquante, toujours inspirante. Comme un fil discret, elle nous rappelle le “Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie”. Ici, les mots circulent et se mêlent aux parfums, invitent à ressentir autant qu’à écouter. Un moment tout en douceur pour redécouvrir la rose…

En continu

Roseraie de Gérenton 2884 route de Flassan 84410 Bédoin Bédoin 84410 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0767889934 https://roses-anciennes-du-ventoux.com https://www.instagram.com/rosesanciennesduventoux/;https://www.facebook.com/rosesanciennesduventoux La roseraie de Gérenton est un jardin méditerranéen de roses anciennes. Mise en place il y a 7 ans sur une friche agricole, la roseraie de Gérenton regroupe en un même lieu un jardin de roses anciennes, un jardin méditerranéen et une pépinière spécialisée en rosiers anciens. Parking situé à 350 m de la roseraie, accès à pied depuis le parking par un chemin.

Ecouter le parfum des roses…

© Service Culture et Patrimoine de la CoVe