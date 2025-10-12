La rose espoir Ploumagoar

La rose espoir Ploumagoar dimanche 12 octobre 2025.

La rose espoir

Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 09:15:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

13ème édition de La rose espoir. Cette manifestation sportive se compose d’un parcours long d’environ 5 et 7 km dans une ambiance festive et conviviale. Au programme un échauffement au rythme de la Zumba, suivi de riches témoignages et du départ officiel de la marche-course Départ de la course/marche à 10h .

Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 06 08 51

