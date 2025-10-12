La rose espoir Ploumagoar
La rose espoir Ploumagoar dimanche 12 octobre 2025.
La rose espoir
Ploumagoar Côtes-d’Armor
13ème édition de La rose espoir. Cette manifestation sportive se compose d’un parcours long d’environ 5 et 7 km dans une ambiance festive et conviviale. Au programme un échauffement au rythme de la Zumba, suivi de riches témoignages et du départ officiel de la marche-course Départ de la course/marche à 10h .
Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 06 08 51
