La rose éternelle Place de la République Sens
La rose éternelle Place de la République Sens samedi 6 décembre 2025.
La rose éternelle
Place de la République Marché couvert Sens Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Spectcle proposé par les classes de danse du Conservatoire du Grand Sénonais. .
Place de la République Marché couvert Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
English :
German : La rose éternelle
Italiano :
Espanol :
L’événement La rose éternelle Sens a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Sens et Sénonais