La rose éternelle Place de la République Sens

La rose éternelle

Place de la République Marché couvert Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Spectcle proposé par les classes de danse du Conservatoire du Grand Sénonais. .

Place de la République Marché couvert Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English :

German : La rose éternelle

Italiano :

Espanol :

L’événement La rose éternelle Sens a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Sens et Sénonais