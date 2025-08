La Roseraie Les chemins de la Rose Une balade enchantée Parc de Courcilpleu Doué-en-Anjou

La Roseraie Les chemins de la Rose Une balade enchantée

Parc de Courcilpleu Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Découvrez ce jardin à l’anglaise où 13 000 rosiers offrent une promenade sensorielle entre allées et étangs.

Des parcours thématiques enrichiront vos connaissances et une chasse au trésor avec Léon le Paon ravira les enfants. Floriane et Guillaume Dittière, rosiéristes et propriétaires, partageront avec vous leur passion et leurs conseils pour sublimer votre jardin. Vivez une parenthèse enchantée au cœur d’un écrin floral exceptionnel !

Découvrez une sélection de produits artisanaux à base de rose sirops, confits de pétales, limonades et tisanes lors d’une dégustation inédite. Laissez-vous inspirer par nos recettes pour apporter une touche florale à vos propres créations.

Au programme des créations maison comme des biscuits et confiseries, élaborées à partir de ces produits, que vous pourrez déguster dans la boutique.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. .

Parc de Courcilpleu Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 95 95 contact@lescheminsdelarose.com

English :

Discover this English-style garden, where 13,000 rosebushes offer a sensory promenade between paths and ponds.

German :

Entdecken Sie diesen Garten im englischen Stil, in dem 13 000 Rosenstöcke einen Spaziergang für die Sinne zwischen Alleen und Teichen bieten.

Italiano :

Scoprite questo giardino all’inglese, dove 13.000 rosai offrono una passeggiata sensoriale tra sentieri e laghetti.

Espanol :

Descubra este jardín de estilo inglés, donde 13.000 rosales ofrecen un paseo sensorial entre senderos y estanques.

