Yoa en concert gratuit à la Rotonde le 14 juin prochain ! – La Rotonde Stalingrad PARIS 14 juin 2025

Révélation Scène aux Victoires de la Musique, Yoa incarne une nouvelle vague pop urbaine, douce et brute à la fois. Avec sa voix aérienne et ses textes sensibles, elle explore les failles, les désirs et les contradictions de sa génération.

Un mélange subtil de fragilité et de force, à écouter le cœur grand ouvert.

Rendez-vous le samedi 14 juin à 21h !

Le samedi 14 juin 2025

de 21h00 à 00h00

gratuit Tout public.

La Rotonde Stalingrad 6-8 place de la bataille de Stalingrad 75019 PARIS

Depuis le 5 juin dernier, l’Atelier 1664 fait vibrer la Rotonde Stalingrad. Jusqu’au 15 juin, ateliers, activités et concerts s’enchaînent dans ce célèbre lieu qui surplombe le canal de l’Ourcq. Après son concert à l’Olympia du 15 avril dernier, Yoa, nouvelle révélation pop, se produira sur la scène de l’Atelier le samedi 14 juin.