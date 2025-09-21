La Roue de la biodiversité Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Angers

La Roue de la biodiversité Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Angers dimanche 21 septembre 2025.

La Roue de la biodiversité Dimanche 21 septembre, 14h00 Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Tourne la roue de la biodiversité et teste tes connaissances sur la biodiversité terrestre et aquatique. Quizz, énigmes, missions… avec ce jeu collaboratif, pars à la découverte des mystères de la nature. La grande question : arriverons-nous à remplir ensemble le niveau des nappes phréatiques avant la fin de la journée ? Avec Renard’eau.

Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Tourne la roue de la biodiversité et teste tes connaissances sur la biodiversité terrestre et aquatique. Quizz, énigmes, missions… avec ce jeu collaboratif, pars à la découverte des mystères de la…

Maison de l’environnement