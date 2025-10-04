La roue des défis littéraires Médiathèque municipale du Rouret Le Rouret

La roue des défis littéraires Samedi 4 octobre, 11h30 Médiathèque municipale du Rouret Alpes-Maritimes

Gratuit en accès libre

Début : 2025-10-04T11:30:00 – 2025-10-04T13:00:00

Tournez la roue et relevez le défis : titre à mimer, à dessiner, lecture rigolote…

Médiathèque municipale du Rouret 10 allée Frédéric Mistral 06650 Le Rouret Le Rouret 06650 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 60 19 50 Inaugurée le 12 septembre 2025, la médiathèque municipale du Rouret est un lieu de proximité et de médiation culturelle ouvert à tous avec une forte identité loisirs (jeux et ateliers). Ses collections multi-suports et ses serices innovants en font un espace structurant du centre-bourg de la Commune. Parking et accès PMR.

Gratuité pour tous.

