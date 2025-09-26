LA ROUE TOURNE – L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban

LA ROUE TOURNE Début : 2025-09-26 à 21:00. Tarif : – euros.

Entourée d’un mari trop calme et d’un voisin trop entreprenant, elle va devoir faire preuve d’imagination pour se sortir de son quotidien de ménagère.Mais ses actions et revendications vont mettre à jour un mystérieux accord que les deux hommes partagent : un acte d’amour d’un mari désespéré remis entre les mains d’une petite crapule aux airs de joyeux luron !Les non-dits sont souvent mal entendus !Replongez dans l’univers des années 70 pour être témoin de l’émancipation d’une femme au foyer dans une comédie pleine de rebondissements ! Au programme, de l’amour, des secrets et une soupe pas suffisamment salée !

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82