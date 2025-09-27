KEBLACK – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

KEBLACK – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire mardi 28 octobre 2025.

KEBLACK Début : 2025-10-28 à 20:00. Tarif : – euros.

HIGH-LO présente en accord avec Décibels Productions et Motema RecordsAvec plus d’un milliard de vues sur YouTube et des hits certifiés diamant comme Laisse-moi,Bazardée ou encore Boucan, le phénomène KeBlack s’impose comme l’un des artistes les plusmarquants de sa génération. Son nouvel album Focus – certifié disque d’or, accompagné de collaborations prestigieuses avec SDM, Naza, MHD, Fally Ipupa et bien d’autres, promet un show à la hauteur de son talent. – Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69