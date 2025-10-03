La roue tourne ! par La Tricoteuse d’Histoires médiathèque Campbon Campbon

La roue tourne ! par La Tricoteuse d’Histoires

médiathèque Campbon 2 Chemin des Écoliers Campbon Loire-Atlantique

Début : 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-10-03 20:30:00

2025-10-03

La Roue Tourne ! est un mélange de conférence gesticulée et de récit conté où les anecdotes se racontent avec une bonne dose d’auto-dérision et d’authenticité. Les interactions entre la conteuse et le public amènent le spectateur à faire partie intégrante du spectacle et de ce fait du voyage.

Emmanuelle nous raconte les moments phares de son voyage de la France vers la Turquie, avec la complicité éphemère d’un yukulélé.

Durée 1h35 Ado-Adulte (à partir de 10 ans)

Sur inscription .

médiathèque Campbon 2 Chemin des Écoliers Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 83 10 mediatheque.campbon@estuaire-sillon.fr

