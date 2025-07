La Rouetignes Tignes Le Lac Tignes

La Rouetignes Tignes Le Lac Tignes jeudi 24 juillet 2025.

La Rouetignes

Tignes Le Lac Place Centrale Tignes Savoie

Tarif :

Date :

Début : Jeudi 2025-07-24 09:00:00

fin : 2025-07-24 22:00:00

Date(s) :

2025-07-24

Le Vélo Club de Tignes organise La Rouetignes, une journée mettant à l’honneur le VTT. Plusieurs compétitions et contest seront organisés et seront ouverts à tous.

Tignes Le Lac Place Centrale Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40 information@tignes.net

English :

The Vélo Club de Tignes organizes La Rouetignes, a day of mountain biking. Several competitions and contests will be organized, open to all.

German :

Der Vélo Club de Tignes organisiert La Rouetignes, einen Tag, an dem das Mountainbike im Mittelpunkt steht. Es werden mehrere Wettbewerbe und Contests organisiert, die für alle offen sind.

Italiano :

Il Vélo Club de Tignes organizza La Rouetignes, una giornata per celebrare la mountain bike. Saranno organizzate diverse gare e competizioni aperte a tutti.

Espanol :

El Vélo Club de Tignes organiza La Rouetignes, una jornada para celebrar el ciclismo de montaña. Se organizarán varias competiciones y concursos abiertos a todos.

L’événement La Rouetignes Tignes a été mis à jour le 2025-07-21 par Tignes Information