La Roulotte à jeux à Vernègues rue Alpilles Luberon Vernègues

Samedi 27 septembre 2025 de 9h30 à 12h30. rue Alpilles Luberon Salle des Fêtes Vernègues Bouches-du-Rhône

Une matinée jeux, ça vous dit ? La Ludothèque Pile & Face revient avec sa Roulotte à jeux !

Le temps d’une matinée, venez vous initier à de nouveaux jeux de société, ou redécouvrez les grands classiques !

Des animateurs seront présents pour vous expliquer les règles et vous accompagner dans vos parties de jeu.



En partenariat avec la CAF et l’association Pile & Face de Salon-de-Provence. .

rue Alpilles Luberon Salle des Fêtes Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 71 95

English :

How about a morning of games? The Pile & Face toy library is back with its Roulotte à jeux!

German :

Wie wäre es mit einem Spielevormittag? Die Ludothek Pile & Face kommt mit ihrem Spielwagen zurück!

Italiano :

Avete voglia di una mattinata di giochi? La ludoteca Pile & Face è tornata con il suo trailer di giochi!

Espanol :

¿Te apetece una mañana de juegos? ¡La ludoteca Pile & Face vuelve con su tráiler de juegos!

