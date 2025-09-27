La Roulotte à jeux à Vernègues rue Alpilles Luberon Vernègues
La Roulotte à jeux à Vernègues rue Alpilles Luberon Vernègues samedi 27 septembre 2025.
La Roulotte à jeux à Vernègues
Samedi 27 septembre 2025 de 9h30 à 12h30. rue Alpilles Luberon Salle des Fêtes Vernègues Bouches-du-Rhône
Début : 2025-09-27 09:30:00
fin : 2025-09-27 12:30:00
2025-09-27
Une matinée jeux, ça vous dit ? La Ludothèque Pile & Face revient avec sa Roulotte à jeux !
Le temps d’une matinée, venez vous initier à de nouveaux jeux de société, ou redécouvrez les grands classiques !
Des animateurs seront présents pour vous expliquer les règles et vous accompagner dans vos parties de jeu.
En partenariat avec la CAF et l’association Pile & Face de Salon-de-Provence. .
rue Alpilles Luberon Salle des Fêtes Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 71 95
English :
How about a morning of games? The Pile & Face toy library is back with its Roulotte à jeux!
German :
Wie wäre es mit einem Spielevormittag? Die Ludothek Pile & Face kommt mit ihrem Spielwagen zurück!
Italiano :
Avete voglia di una mattinata di giochi? La ludoteca Pile & Face è tornata con il suo trailer di giochi!
Espanol :
¿Te apetece una mañana de juegos? ¡La ludoteca Pile & Face vuelve con su tráiler de juegos!
