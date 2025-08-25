La Roulotte À PEINTURE Square Sergent Aurélie Salel Paris

La Roulotte À PEINTURE Square Sergent Aurélie Salel Paris lundi 25 août 2025.

Roulotte À PEINTURE est un atelier de peinture en plein air itinérant entre les quartiers Amandiers et Bas Belleville

Du lundi 25 août 2025 au jeudi 28 août 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 16h00 à 19h00

gratuit Tout public. A partir de 2 ans.

Square Sergent Aurélie Salel rue sorbier 75020 rue de la BidassoaParis

http://tracesp.free.fr/action/rap/25rap/2507rap.html tracesp@mailz.org