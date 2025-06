La Roulotte Fiolante Rue des Nières Ébreuil 8 juillet 2025 20:00

Rendez-vous au Plan d’Eau d’Ébreuil pour les 15 ans de « La Roulotte Fiolante » Boeuf à la broche (12€), buvette et musique dès 20h.

Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 51 69 75 contact.ucae@gmail.com

English :

Rendezvous at the Plan d’Eau d’Ébreuil for the 15th anniversary of « La Roulotte Fiolante »: spit-roasted beef (12?), refreshments and music from 8pm.

German :

15-jähriges Jubiläum von « La Roulotte Fiolante » am Plan d’Ebreuil: Ochs am Spieß (12?), Getränke und Musik ab 20 Uhr.

Italiano :

Unitevi a noi al Plan d’Eau d’Ébreuil per il 15° anniversario de « La Roulotte Fiolante »: manzo allo spiedo (12?), rinfresco e musica a partire dalle 20:00.

Espanol :

Únase a nosotros en el Plan d’Eau d’Ébreuil con motivo del 15º aniversario de « La Roulotte Fiolante »: asado de ternera (12?), refrescos y música a partir de las 20:00 h.

