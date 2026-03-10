La Roumarsonnaise

Place de Marson Rou-Marson Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 10:00:00

Date(s) :

2026-04-12

L’ASCRM et le comité des fêtes de Rou-Marson organisent une randonnée marche, essentiellement sur des chemins.

Trois circuits de 7, 12 et 17 km avec ravitaillement sont proposés.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 12 avril 2026 de 8h à 10h.

Départ et inscription à partir de 8h à la cave communale (face au Château). .

Place de Marson Rou-Marson 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 06 43 85 berthellot.ludo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ASCRM and the Comité des fêtes de Rou-Marson are organizing a walking tour, mainly on paths.

L’événement La Roumarsonnaise Rou-Marson a été mis à jour le 2026-03-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME