La Route de la Transhumance Lacquy

A 16h, accompagnez les bergers entre Le Frêche et Lacquy pour une randonnée qui partira depuis le lavoir (Le Frêche).

A 18h, parties de quilles gasconnes et petit marché de terroir.

A 19h, pot d’accueil suivi d’un repas convivial (sur réservation avant le 15 Septembre).

Les bergers Txomin et Pauline Iriberri avec leur troupeau de brebis arrivent dans les Landes d’Armagnac pour 4 jours de fêtes dans les 6 villages étapes.

A 16h, accompagnez les bergers entre Le Frêche et Lacquy pour une randonnée qui partira depuis le lavoir (Le Frêche). Retour prévu par l’organisation, sur inscription.

A 18h, parties de quilles gasconnes et petit marché de terroir avec vente du fromage du berger. Accueil des randonneurs et de la Route de la Transhumance.

A 19h, pot d’accueil en compagnie du groupe d’échassiers Lous Tchancayres suivi d’un repas convivial (sur réservation avant le 15 Septembre). .

au bourg Lacquy 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 27 36 frlacquy40@gmail.com

English : La Route de la Transhumance

At 4pm, join the shepherds between Le Frêche and Lacquy for a hike starting from the washhouse (Le Frêche).

At 6pm, Gascon skittles and a small local market.

At 7pm, a welcome drink followed by a convivial meal (reservation required before September 15).

German : La Route de la Transhumance

Begleiten Sie um 16 Uhr die Schäfer zwischen Le Frêche und Lacquy auf einer Wanderung, die am Waschhaus (Le Frêche) beginnt.

Um 18 Uhr: Kegeln in der Gascogne und kleiner Markt mit regionalen Produkten.

Um 19 Uhr: Begrüßungsgetränk, gefolgt von einem gemütlichen Essen (Reservierung bis zum 15. September erforderlich).

Italiano :

Alle 16.00, passeggiata con i pastori tra Le Frêche e Lacquy, partendo dal lavatoio (Le Frêche).

Alle 18, birilli guasconi e piccolo mercato locale.

Alle 19, aperitivo di benvenuto seguito da un pasto conviviale (prenotazione obbligatoria entro il 15 settembre).

Espanol : La Route de la Transhumance

A las 16 h, paseo con los pastores entre Le Frêche y Lacquy a partir del lavadero (Le Frêche).

A las 18 h, bolos gascones y pequeño mercado local.

A las 19:00 h, copa de bienvenida y comida de convivencia (es necesario reservar antes del 15 de septiembre).

