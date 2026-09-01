La Route de la Transhumance Lacquy
mardi 22 septembre 2026 · Lacquy
Informations pratiques
Lacquy
La Route de la Transhumance
au bourg Lacquy Landes
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 12:00:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
A 9h, accompagnez les bergers entre Le Frêche et Lacquy pour une randonnée qui partira depuis le lavoir (Le Frêche).
A 12h, accueil de la Route de la Transhumance suivi d’un repas convivial (sur réservation avant le 18 Septembre).
Les bergers Txomin et Pauline Iriberri avec leur troupeau de brebis arrivent dans les Landes d’Armagnac pour 4 jours de fêtes dans les 6 villages étapes.
A 9h, accompagnez les bergers entre Le Frêche et Lacquy pour une randonnée qui partira depuis le lavoir (Le Frêche). Retour prévu par l’organisation, sur inscription.
A 12h, accueillez les randonneurs et la Route de la Transhumance au bourg puis achetez le fromage du berger. Reprenez ensuite des forces au repas (sur réservation avant le 18 Septembre). .
au bourg Lacquy 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 13 13 97 frlacquy40@gmail.com
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English :
At 9 a.m., join the shepherds on a hike between Le Fr%EAche and Lacquy, starting at the washhouse (Le Fr%EAche).
At 12 p.m., a welcome event for the Route de la Transhumance, followed by a friendly meal (reservations required by September 18).
L’événement La Route de la Transhumance Lacquy a été mis à jour le 2026-09-01 par CDT 40
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