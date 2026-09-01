Informations pratiques

Lacquy

La Route de la Transhumance

au bourg Lacquy Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 12:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

A 9h, accompagnez les bergers entre Le Frêche et Lacquy pour une randonnée qui partira depuis le lavoir (Le Frêche).

A 12h, accueil de la Route de la Transhumance suivi d’un repas convivial (sur réservation avant le 18 Septembre).

Les bergers Txomin et Pauline Iriberri avec leur troupeau de brebis arrivent dans les Landes d’Armagnac pour 4 jours de fêtes dans les 6 villages étapes.

A 9h, accompagnez les bergers entre Le Frêche et Lacquy pour une randonnée qui partira depuis le lavoir (Le Frêche). Retour prévu par l’organisation, sur inscription.

A 12h, accueillez les randonneurs et la Route de la Transhumance au bourg puis achetez le fromage du berger. Reprenez ensuite des forces au repas (sur réservation avant le 18 Septembre). .

au bourg Lacquy 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 13 13 97 frlacquy40@gmail.com

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English :

At 9 a.m., join the shepherds on a hike between Le Fr%EAche and Lacquy, starting at the washhouse (Le Fr%EAche).

At 12 p.m., a welcome event for the Route de la Transhumance, followed by a friendly meal (reservations required by September 18).

L’événement La Route de la Transhumance Lacquy a été mis à jour le 2026-09-01 par CDT 40