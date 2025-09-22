La Route de la Transhumance Foyer Municipal Le Frêche

Le Frêche Landes

A 12h, arrivée du troupeau et accueil de la Route de la Transhumance. Petit marché de terroir et vente du fromage du berger.

A 12h30, casse-croûte du berger (sur réservation avant le 15 Septembre).

A 16h, rendez-vous au lavoir du village pour accompagner le troupeau jusqu’à Lacquy.

Les bergers Txomin et Pauline Iriberri avec leur troupeau de brebis arrivent dans les Landes d’Armagnac pour 4 jours de fêtes dans les 6 villages étapes.

Foyer Municipal 144 route de Labastide Le Frêche 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 27 36 landes@sportrural.fr

English : La Route de la Transhumance

At 12pm, arrival of the herd and welcome from the Route de la Transhumance. Small local market and sale of the shepherd’s cheese.

At 12:30 pm, shepherd’s snack (reservation required before September 15).

At 4pm, rendezvous at the village wash to accompany the herd to Lacquy.

German : La Route de la Transhumance

Um 12 Uhr Ankunft der Herde und Begrüßung durch die Route de la Transhumance. Kleiner Markt mit regionalen Produkten und Verkauf des Käses des Schäfers.

Um 12:30 Uhr, Imbiss des Schäfers (Reservierung vor dem 15. September erforderlich).

Um 16 Uhr, Treffpunkt am Waschhaus des Dorfes, um die Herde bis Lacquy zu begleiten.

Italiano :

Alle 12.00, arrivo del gregge e benvenuto dalla Route de la Transhumance. Piccolo mercato locale e vendita del formaggio del pastore.

Alle 12.30, merenda del pastore (prenotazione obbligatoria entro il 15 settembre).

Alle 16:00, ritrovo al lavatoio del villaggio per accompagnare la mandria a Lacquy.

Espanol : La Route de la Transhumance

A las 12 h, llegada del rebaño y bienvenida de la Route de la Transhumance. Pequeño mercado local y venta del queso de pastor.

A las 12h30, merienda de pastores (reserva obligatoria antes del 15 de septiembre).

A las 16 h, encuentro en el lavadero del pueblo para acompañar al rebaño hasta Lacquy.

