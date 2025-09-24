La Route de la Transhumance Losse

La Route de la Transhumance

Losse Landes

Prendre la route avec le berger guidant son troupeau de brebis, c’est vivre une inoubliable aventure humaine randonnée et repas concert .

Réservation repas avant le 17 septembre

Prendre la route avec le berger guidant son troupeau de 400 brebis, c’est vivre une inoubliable aventure humaine.

14h30 Au départ de la salle polyvalent, randonnée pédestre par le chemin du Bruc jusqu’au quartier de Lussole à la rencontre des bergers (5kms)

16h30 Accueil du berger et son troupeau, arrivée des randonneurs au quartier de Lussolle puis accompagnement jusqu’à Losse (5km) en compagnie du groupe d’échassiers Lous Tchanquayres.

17h en attendant l’arrivée du troupeau petit marché de terroir, vente de fromage du berger, initiation aux quilles gasconnes.

18h30 arrivée du troupeau au village et spectacle du groupe d’échassiers Lous Tchanquayres.

20h Repas-concert animé par le duo Gavroches. Réservation du repas avant le 17 septembre. .

Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 93 60 02

English : La Route de la Transhumance

Take to the road with the shepherd guiding his flock of sheep, and experience an unforgettable human adventure: a hike and a concert meal.

Reserve your meal before September 17

German : La Route de la Transhumance

Wenn Sie sich mit dem Schäfer, der seine Schafherde führt, auf den Weg machen, erleben Sie ein unvergessliches menschliches Abenteuer: Wanderung und Konzertmahlzeit.

Essensreservierung bis zum 17. September

Italiano :

Mettersi in cammino con il pastore che guida il suo gregge di pecore è un’avventura umana indimenticabile: una passeggiata e un pranzo concerto.

Prenota il tuo pasto entro il 17 settembre

Espanol : La Route de la Transhumance

Salir a la carretera con el pastor guiando a su rebaño de ovejas es una aventura humana inolvidable: un paseo y una comida de concierto.

Reserve su comida antes del 17 de septiembre

