La Route de la Transhumance Salle polyvalente Montégut

La Route de la Transhumance Salle polyvalente Montégut dimanche 21 septembre 2025.

La Route de la Transhumance

Salle polyvalente 140 route d’Arthez Montégut Landes

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

La Route de la Transhumance fait étape à Montégut !

A 18h, petit marché de terroir, accueil du berger avec son troupeau et accompagné par Lous Tchancayres qui animera également le pot d’accueil.

A 20h, repas sur inscription.

La Route de la Transhumance fait étape à Montégut !

A partir de 14h, visite libre de l’église St Laurent.

A 16h, accompagnez les bergers entre Castex d’Armagnac et Montégut pour une randonnée qui partira de la Salle Polyvalente (Montégut). Transport prévu par l’organisation.

A partir de 17h, et en attendant l’arrive du troupeau, profitez de l’occasion pour faire quelques emplettes au petit marché de terroir.

A partir de 18h, accueillez le berger avec son troupeau accompagné par Lous Tchancayres qui animera également le pot d’accueil.

A 20h, passez à table pour un bon repas (sur réservation avant le 15 Septembre).

Le lendemain à 9h, accompagnez les bergers et leur troupeau jusqu’à Le Frêche pour une randonnée qui partira depuis la Salle Polyvalente. Retour prévu par l’organisation (sur inscription). .

Salle polyvalente 140 route d’Arthez Montégut 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 27 36 fdfr40@gmail.com

English : La Route de la Transhumance

The Route de la Transhumance makes a stopover in Montégut!

At 6pm, small local market, welcome by the shepherd with his flock, accompanied by Lous Tchancayres, who will also host a welcome drink.

At 8 p.m., dinner on reservation.

German : La Route de la Transhumance

Die Route de la Transhumance macht in Montégut Station!

Um 18 Uhr findet ein kleiner Markt mit regionalen Produkten statt. Der Schäfer wird mit seiner Herde empfangen und von Lous Tchancayres begleitet, die auch den Begrüßungsumtrunk gestalten.

Um 20 Uhr, Essen auf Anmeldung.

Italiano :

La Route de la Transhumance fa tappa a Montégut!

Alle 18, ci sarà un piccolo mercato locale e il benvenuto del pastore con il suo gregge, accompagnato da Lous Tchancayres, che offrirà anche un aperitivo di benvenuto.

Alle 20:00, un pasto (iscrizione obbligatoria).

Espanol : La Route de la Transhumance

¡La Ruta de la Trashumancia se detiene en Montégut!

A las 18:00 h, pequeño mercado local y bienvenida del pastor con su rebaño, acompañado por Lous Tchancayres, que también ofrecerá una copa de bienvenida.

A las 20:00 h, comida (inscripción obligatoria).

L’événement La Route de la Transhumance Montégut a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Landes d’Armagnac