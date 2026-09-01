La Route de la Transhumance Salle polyvalente Montégut

Informations pratiques

Montégut

La Route de la Transhumance

Salle polyvalente 140 route d’Arthez Montégut Landes

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 18:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

La Route de la Transhumance fait étape à Montégut !

A partir de 16h, réveillez vos papilles avec l’atelier Tourtière.

A partir de 18h, accueillez le berger avec son troupeau.

A 20h, passez à table pour un grand repas convivial « Cochon de lait » (sur réservation avant le 15 Septembre).

Vibrez au rythme de la Route de la Transhumance lors de l’étape à Montégut !

Plongez dans l’histoire à la Maison La Salle avec des ateliers uniques : fabrication de cotte de mailles (dès 7 ans, à 10h et 14h) ou taille de pierre gratuite (à 9h et 15h30) ! Découvrez aussi les secrets de cette bâtisse historique lors de visites.

L’après-midi, réveillez vos papilles avec l’atelier Tourtière à 16h avant l’événement phare : l’arrivée du troupeau à 18h, rythmée par les danses traditionnelles des Baladins Gersois.

Prolongez la fête à 20h autour d’un grand repas convivial « Cochon de lait » (sur réservation avant le 15 Septembre).

Les plus sportifs pourront même marcher avec les bergers ! .

Salle polyvalente 140 route d’Arthez Montégut 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 27 36 fdfr40@gmail.com

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English : La Route de la Transhumance

The Transhumance Trail is making a stop in Montégut!

Starting at 4 p.m., treat your taste buds to the Tourtière workshop.

Starting at 6 p.m., welcome the shepherd and his flock.

At 8 p.m., sit down to a big, friendly “suckling pig” dinner (reservations required by September 15).

L’événement La Route de la Transhumance Montégut a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Landes d’Armagnac