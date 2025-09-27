La route de la transhumance passe par Cauvignac Lartigue

La route de la transhumance passe par Cauvignac Lartigue samedi 27 septembre 2025.

La route de la transhumance passe par Cauvignac

Le Bourg Lartigue Gironde

Tarif : 10 – 10 – 9 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Depuis l’an 2000, Stéphane Iriberri, après avoir passé l’été dans les montagnes d’Estaing avec son troupeau de brebis, emprunte pour rentrer chez lui, à pied, les chemins tracés jusqu’en 1950 par les Cadets, bergers montagnards en charge du troupeau familial.

Tous ces villages que le berger et son troupeau de 340 brebis vont traverser pendant 3 semaines en parcourant près de 340 kms, ont une histoire sur la route de ces transhumances qui furent une très importante réalité économique, sociale et culturelle pendant des siècles.

Pour cette étape, à partir de 17h profitez d’un marché des producteurs. Et à 20h30 buvette et repas animé, au menu

– Salade cauvignacaise

– Rôti de bœuf à la broche et pommes de terre grenailles

– Salade et fromage du berger

– Tarte

– Vin et café

Inscription jusqu’au 21 septembre. .

Le Bourg Lartigue 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 19 21 78

English : La route de la transhumance passe par Cauvignac

German :

Italiano :

Espanol : La route de la transhumance passe par Cauvignac

L’événement La route de la transhumance passe par Cauvignac Lartigue a été mis à jour le 2025-09-17 par La Gironde du Sud