La route de la transhumance passe par Lartigue Lartigue
vendredi 25 septembre 2026 · Lartigue
Informations pratiques
Lartigue
La route de la transhumance passe par Lartigue
Le Bourg Lartigue Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
À l’occasion du passage de la transhumance, le Comité des Fêtes de Lartigue vous invite à partager un moment convivial et festif le vendredi 25 septembre !
Dès 14h30 concours de pétanque, ouvert à tous, participation libre.
Dès 19h repas convivial avec apéritif, assiette composée, paella, salade-fromage, dessert, vin et café compris. 20 € le repas.
Réservations conseillées jusqu’au 18 septembre 2026 au 06 42 46 25 93 ou 06 62 20 65 10.
Venez nombreux célébrer la transhumance dans une ambiance chaleureuse ! .
Le Bourg Lartigue 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 85 02
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English : La route de la transhumance passe par Lartigue
L’événement La route de la transhumance passe par Lartigue Lartigue a été mis à jour le 2026-08-23 par La Gironde du Sud