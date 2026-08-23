Informations pratiques

Lartigue

La route de la transhumance passe par Lartigue

Le Bourg Lartigue Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 14:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

À l’occasion du passage de la transhumance, le Comité des Fêtes de Lartigue vous invite à partager un moment convivial et festif le vendredi 25 septembre !

Dès 14h30 concours de pétanque, ouvert à tous, participation libre.

Dès 19h repas convivial avec apéritif, assiette composée, paella, salade-fromage, dessert, vin et café compris. 20 € le repas.

Réservations conseillées jusqu’au 18 septembre 2026 au 06 42 46 25 93 ou 06 62 20 65 10.

Venez nombreux célébrer la transhumance dans une ambiance chaleureuse ! .

Le Bourg Lartigue 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 85 02

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English : La route de la transhumance passe par Lartigue

L’événement La route de la transhumance passe par Lartigue Lartigue a été mis à jour le 2026-08-23 par La Gironde du Sud