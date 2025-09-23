La Route de la Transhumance Saint-Justin

Place des Tilleuls/Airial de Douzevielle Saint-Justin Landes

Les bergers Txomin et Pauline Iriberri, leur troupeau de 400 brebis arrivent dans les Landes d’Armagnac pour 4 jours de fêtes dans les 6 villages étapes.

9h Rdv à Douzevielle pour une randonnée à la rencontre du berger puis retour avec le troupeau

12h Arrivée du troupeau à Douzevielle. Buvette et restauration assurée par le C.L.A.P.

15h30 Visite guidée au coeur du village avec William de l’Office du Tourisme RDV sur la place des Tilleuls.

Réservation souhaitée.

17h Marché de producteurs locaux sur l’airial de Douzevielle

18h Animation gasconne par l’Association Cuturelle de Sarbazan

20h30 Repas champêtre Poule au pot. Sur réservation .

Place des Tilleuls/Airial de Douzevielle Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31

English : La Route de la Transhumance

Shepherds Txomin and Pauline Iriberri and their flock of 400 ewes arrive in the Landes d’Armagnac for 4 days of festivities in 6 villages.

German : La Route de la Transhumance

Die Schäfer Txomin und Pauline Iriberri und ihre Herde von 400 Schafen kommen in den Landes d’Armagnac an, um vier Tage lang in den sechs Etappendörfern zu feiern.

Italiano :

I pastori Txomin e Pauline Iriberri e il loro gregge di 400 pecore arrivano nelle Landes d’Armagnac per 4 giorni di festa nei 6 villaggi di sosta.

Espanol : La Route de la Transhumance

Los pastores Txomin y Pauline Iriberri y su rebaño de 400 ovejas llegan a las Landas de Armagnac para pasar 4 días de fiesta en los 6 pueblos de escala.

