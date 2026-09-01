Informations pratiques

Saint-Justin

La Route de la Transhumance

Place des Tilleuls/Airial de Douzevielle Saint-Justin Landes

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 16:30:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Les bergers Txomin et Pauline Iriberri, leur troupeau de 400 brebis arrivent dans les Landes d’Armagnac pour 4 jours de fêtes dans les 6 villages étapes.

Les bergers Txomin et Pauline Iriberri, leur troupeau de 400 brebis arrivent dans les Landes d’Armagnac pour 4 jours de fêtes dans les 6 villages étapes.

16h30 : Arrivée du troupeau sur la Place des Tilleuls.

Attention !! Cette année a lieu un TOURNAGE TÉLÉVISÉ sur la place des Tilleuls donc AUCUN véhicule ni AUCUNE personne ne sera sur la place à l’arrivée des moutons. Il faudra emprunter lesrues autour.

17h30 : Marché de producteurs locaux sur l’airial de Douzevielle, buvette assurée par le Comité des Fêtes de

Douzevielle et animation gasconne par l’Association Cuturelle de Sarbazan.

20h30 : Repas champêtre – Poule au pot. Sur réservation .

Place des Tilleuls/Airial de Douzevielle Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 00 43 78

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English : La Route de la Transhumance

Shepherds Txomin and Pauline Iriberri and their flock of 400 ewes arrive in the Landes d’Armagnac for 4 days of festivities in 6 villages.

L’événement La Route de la Transhumance Saint-Justin a été mis à jour le 2026-09-10 par CDT 40