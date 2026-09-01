La Route de la Transhumance Saint-Justin
mardi 22 septembre 2026 · Saint-Justin
Informations pratiques
Saint-Justin
La Route de la Transhumance
Place des Tilleuls/Airial de Douzevielle Saint-Justin Landes
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 16:30:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Les bergers Txomin et Pauline Iriberri, leur troupeau de 400 brebis arrivent dans les Landes d’Armagnac pour 4 jours de fêtes dans les 6 villages étapes.
Les bergers Txomin et Pauline Iriberri, leur troupeau de 400 brebis arrivent dans les Landes d’Armagnac pour 4 jours de fêtes dans les 6 villages étapes.
16h30 : Arrivée du troupeau sur la Place des Tilleuls.
Attention !! Cette année a lieu un TOURNAGE TÉLÉVISÉ sur la place des Tilleuls donc AUCUN véhicule ni AUCUNE personne ne sera sur la place à l’arrivée des moutons. Il faudra emprunter lesrues autour.
17h30 : Marché de producteurs locaux sur l’airial de Douzevielle, buvette assurée par le Comité des Fêtes de
Douzevielle et animation gasconne par l’Association Cuturelle de Sarbazan.
20h30 : Repas champêtre – Poule au pot. Sur réservation .
Place des Tilleuls/Airial de Douzevielle Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 00 43 78
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English : La Route de la Transhumance
Shepherds Txomin and Pauline Iriberri and their flock of 400 ewes arrive in the Landes d’Armagnac for 4 days of festivities in 6 villages.
L’événement La Route de la Transhumance Saint-Justin a été mis à jour le 2026-09-10 par CDT 40
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