La Route de la Transhumance Vielle-Soubiran

Entre 11h30 et 12h, assistez à l’arrivée des bergers et de leur troupeau avant de partager à 12h30 un casse-croûte avec au menu entrée, grillades, dessert, café et vin compris.

Pensez à réserver votre place pour le casse-croûte avant le 20 Septembre (règlement à l’inscription).

Les bergers Txomin et Pauline Iriberri, leur troupeau de 400 brebis arrivent dans les Landes d’Armagnac pour 4 jours de fêtes dans les 6 villages étapes.

Airial des arènes Vielle-Soubiran 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 64 74 commune.vielle.soubiran@orange.fr

English : La Route de la Transhumance

Between 11:30 and 12:00, watch the arrival of the shepherds and their flock, before enjoying a snack at 12:30, with starter, grilled meats, dessert, coffee and wine included.

Remember to reserve your place for the snack before September 20 (payment on registration).

German : La Route de la Transhumance

Zwischen 11:30 und 12:00 Uhr können Sie die Ankunft der Schäfer und ihrer Herde beobachten, bevor Sie um 12:30 Uhr einen Imbiss mit folgendem Menü einnehmen: Vorspeise, Gegrilltes, Dessert, Kaffee und Wein inklusive.

Denken Sie daran, Ihren Platz für den Imbiss vor dem 20. September zu reservieren (Zahlung bei der Anmeldung).

Italiano :

Tra le 11.30 e le 12.00, assistete all’arrivo dei pastori e del loro gregge prima di gustare una merenda alle 12.30 con antipasto, carne alla griglia, dolce, caffè e vino inclusi.

Ricordatevi di prenotare il vostro posto per la merenda entro il 20 settembre (pagamento al momento dell’iscrizione).

Espanol : La Route de la Transhumance

Entre las 11.30 y las 12.00 horas, asista a la llegada de los pastores y su rebaño antes de disfrutar de una merienda a las 12.30 horas con entrante, carne a la brasa, postre, café y vino incluidos.

Recuerde reservar su plaza para la merienda antes del 20 de septiembre (pago en la inscripción).

