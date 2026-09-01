Informations pratiques

Vielle-Soubiran

La Route de la Transhumance

Airial des arènes Vielle-Soubiran Landes

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 11:30:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Entre 11h30 et 12h, assistez à l’arrivée des bergers et de leur troupeau avant de partager à 12h30 un casse-croûte du berger avec au menu : entrée, grillades, dessert, café et vin compris.

Pensez à réserver votre place pour le casse-croûte avant le 18 Septembre (règlement à l’inscription).

Les bergers Txomin et Pauline Iriberri, leur troupeau de 400 brebis arrivent dans les Landes d’Armagnac pour 4 jours de fêtes dans les 6 villages étapes.

Entre 11h30 et 12h, assistez à l’arrivée des bergers et de leur troupeau avant de partager à 12h30 un casse-croûte du berger avec au menu : entrée, grillades, dessert, café et vin compris.

Pensez à réserver votre place pour le casse-croûte avant le 18 Septembre (règlement à l’inscription). .

Airial des arènes Vielle-Soubiran 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 64 74 commune.vielle.soubiran@orange.fr

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English : La Route de la Transhumance

Between 11:30 a.m. and 12:00 p.m., watch the shepherds and their flock arrive, then at 12:30 p.m., enjoy a shepherd’s snack featuring: an appetizer, grilled meats, dessert, coffee and wine included.

Be sure to reserve your spot for the meal by September 18 (payment required upon registration).

L’événement La Route de la Transhumance Vielle-Soubiran a été mis à jour le 2026-09-10 par CDT 40