LA ROUTE DE L’EAU Gignac

LA ROUTE DE L’EAU Gignac vendredi 3 octobre 2025.

LA ROUTE DE L’EAU

Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Visite, projection & performances.

À l’issue d’une année de résidences et d’expérimentations, L’événement 25 Les chemins du vivant porté par l’association M28 Terres de culture et qui a lieu du 26 septembre au 5 octobre 2025 se décline en 7 rendez-vous majeurs.

En partenariat avec Bouillon Cube et l’association Demain la Terre , Le Sonambule vous donne rendez-vous à la Maison de l’Energie et de l’Environnement, à Gignac (Ancienne usine hydroélectrique de la Meuse).

Au programme

18h-19h Rencontre et visite des lieux avec l’association Demain la Terre

19h30 Projection du film Méandres ou la rivière inventée de Marie Lusson et Emilien De Bortoli et de PY Productions. Projection suivie d’un échange avec les réalisateur·rices.

19h et 21h Performances musicales in situ avec le musicien Thomas Barrière qui mêle matière sonore, composition et improvisation. .

Gignac 34150 Hérault Occitanie

English :

Visit, screening & performances.

Following a year of residencies and experiments, « L?événement 25? Les chemins du vivant », organized by the association « M28 ? Terres de culture », which takes place from September 26 to October 5, 2025, features 7 major events.

German :

Besichtigung, Projektion & Performances.

Am Ende eines Jahres der Residenzen und Experimente wurde « L’événement 25 ? Les chemins du vivant » (Wege des Lebens), das von der Vereinigung « M28 ? Terres de culture » vom 26. September bis zum 5. Oktober 2025 stattfindet, in sieben großen Veranstaltungen.

Italiano :

Visite, proiezioni e spettacoli.

Al termine di un anno di residenze e sperimentazioni, « Event 25 ? Les chemins du vivant », organizzato dall’associazione « M28? Terres de culture », che si svolgerà dal 26 settembre al 5 ottobre 2025, prevede 7 grandi eventi.

Espanol :

Visita, proyección y actuaciones.

Al término de un año de residencias y experimentos, « Evento 25 ? Les chemins du vivant », organizado por la asociación « M28 ? Terres de culture », que tendrá lugar del 26 de septiembre al 5 de octubre de 2025, consta de 7 grandes eventos.

