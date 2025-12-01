La Route de Noël Rue du Maréchal Joffre Mourmelon-le-Grand

La Route de Noël Rue du Maréchal Joffre Mourmelon-le-Grand vendredi 12 décembre 2025.

La Route de Noël

Rue du Maréchal Joffre Centre ville Mourmelon-le-Grand Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 17:00:00

fin : 2025-12-12 21:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Tout public

Marché de Noël (plus de 40 exposants), spectacles, animations, présence du Père-Noël, ateliers… .

Rue du Maréchal Joffre Centre ville Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est

English : La Route de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Route de Noël Mourmelon-le-Grand a été mis à jour le 2025-09-08 par ADT de la Marne