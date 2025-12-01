La Route de Noël Rue du Maréchal Joffre Mourmelon-le-Grand
La Route de Noël Rue du Maréchal Joffre Mourmelon-le-Grand vendredi 12 décembre 2025.
La Route de Noël
Rue du Maréchal Joffre Centre ville Mourmelon-le-Grand Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 17:00:00
fin : 2025-12-12 21:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Tout public
Marché de Noël (plus de 40 exposants), spectacles, animations, présence du Père-Noël, ateliers… .
Rue du Maréchal Joffre Centre ville Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est
English : La Route de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La Route de Noël Mourmelon-le-Grand a été mis à jour le 2025-09-08 par ADT de la Marne