La Route des crèches de Noël Château de Castelnaud

Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-19

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-01 2025-12-20 2025-12-25 2025-12-26

Reconstruit au XIIIe siècle à la proue d’un éperon rocheuxdominant la vallée, Castelnaud incarne à lui seul l ’imaginaire du château fort. Siège d’un musée unique en son genre, il propose un voyage passionnant au cœur du Moyen Âge, loin des clichés et des idées reçues.

En cette fin d’année, essayez-vous à la mode des XIVe et XVe siècles, explorez la forteresse à la lueur des flambeaux en compagnie de l’intendante des lieux, et profitez d’un univers miniature foisonnant fait de saynètes Playmobil, où châteaux de fiction et crèche de Noël s’unissent pour célébrer la magie des fêtes.

Exposition Playmobil Essayage de costumes en continu.

Visite nocturne théâtralisée sur réservation à 17h30 du 26/12 au 30/12 et les 2/01 et 3/01

Taverne-crêperie ouverte dès midi dès le 21 déc. sauf le 25/12. .

Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 30 00

