La Route des crèches de Noël Château des Milandes Castelnaud-la-Chapelle

Noël, quelle excitation ! La ferveur des fêtes de fin d’année va embellir le château des Milandes !

Venez découvrir une décoration envoûtante comme l’était son illustre propriétaire, la grande artiste et résistante Joséphine Baker ; elle qui fit de son château un véritable cocon de bonheur avec ses 12 enfants adoptés dans le monde entier. Le château lui rend hommage et retrace toute sa vie. Visite avec audio guide.

La chapelle, qui recèle des trésors, accueille la crèche devant laquelle s’émerveillaient les périgourdins autrefois.

Nos animations enfants se poursuivent avec les ateliers fauconnerie et mousquetaires ainsi que le conte merveilleux de Persinette pour les 4-10 ans. Enfin le château s’illumine à la tombée de la nuit

restons toujours des enfants pour rêver avec la magie de Noël !

Escape game Les dessous de Joséphine pendant les vacances du lundi au dimanche à 15h et 17h .

Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 31 21

