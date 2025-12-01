La Route des crèches de Noël Jardins de Marqueyssac Vézac

La Route des crèches de Noël Jardins de Marqueyssac

À l’image des jardins aux airs de Toscane, la tradition de la crèche provençale prend tout son sens à Marqueyssac. Venez découvrir dans l’enceinte du château des scènes de la vie d’antan qui

mettent en avant les métiers les plus répandus d’un village au XIXe siècle. La Chapelle des jardins, exceptionnellement ouverte à la visite, célébrera la Nativité toujours avec des Santons de Provence. Le parc de 22 ha de jardins verts en toute saison, avec ses six kilomètres de promenades bordées de buis centenaires taillés à la main et ses belvédères, dévoile un décor pittoresque fait de rocailles et de cabanes en pierre sèche et des panoramas somptueux sur la vallée de la Dordogne.

Aires de jeux, cabanes, labyrinthe de buis et Kan l’Allosaure, Parcours filet dans les arbres.

Brunch dès le 21 décembre (sauf le 25 déc.) au salon de thé dès midi. .

Vézac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 36 36

