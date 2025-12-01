La route des crèches de Noël La Maison forte de Reignac Tursac

La route des crèches de Noël La Maison forte de Reignac

Du 1er décembre au 5 janvier une crèche de Noël sera présentée aux visiteurs, elle souligne la décoration conviviale du lieu pour les fêtes de fin d’année.

En famille, venez tester La légende de Reignac, un jeu application sur votre téléphone pour une visite interactive et immersive. Fermé le 25/12.

Château falaise insolite et unique au cœur de la Dordogne, la Maison Forte de Reignac est un repaire noble accroché à flanc de falaise. Une visite passionnante vous attend, dans un ensemble entièrement meublé d’époque.

Reignac Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English :

From December 1 to January 5, a Christmas crib will be on display, highlighting the site’s festive decor.

The whole family can try out La légende de Reignac, a game application on your mobile phone for an interactive and immersive visit. Closed on 25/12.

German : La route des crèches de Noël La Maison forte de Reignac

Vom 1. Dezember bis zum 5. Januar wird den Besuchern eine Weihnachtskrippe präsentiert, die die gemütliche Dekoration des Ortes für die Feiertage zum Jahresende unterstreicht.

Testen Sie mit Ihrer Familie die Legende von Reignac, ein App-Spiel auf Ihrem Handy für einen interaktiven und immersiven Besuch. Am 25.12. geschlossen.

Italiano :

Dal 1° dicembre al 5 gennaio, una culla natalizia sarà esposta per i visitatori, mettendo in risalto l’arredamento festivo del sito.

Tutta la famiglia potrà provare La leggenda di Reignac, un’applicazione di gioco interattiva e coinvolgente sul proprio cellulare. Chiuso il 25/12.

Espanol : La route des crèches de Noël La Maison forte de Reignac

Del 1 de diciembre al 5 de enero, se expondrá a los visitantes una cuna navideña que realzará la decoración festiva del recinto.

Toda la familia podrá probar La leyenda de Reignac, una aplicación de juego interactiva y envolvente en su teléfono móvil. Cerrado el 25/12.

