La Route des crèches de Noël La Roque Saint Christophe Peyzac-le-Moustier

La Route des crèches de Noël La Roque Saint Christophe

2433 route de la préhistoire Peyzac-le-Moustier Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-01 2025-12-26 2026-01-01 2026-01-02

Horaires d’ouverture du site. Crèche géante grandeur nature toute en foin sculpté et matériaux naturels. 26, 27, 30 et 31/12 passage du Père Noël. Fermé le 25/12. 5€ à 11,90€ (gratuit 8 ans)

Le Fort et la Cité Troglodytiques de la Roque Saint-Christophe s’imprègne de l’ambiance chaleureuse des fêtes de fin d’année, du 1er décembre au 4 janvier. Venez découvrir le plus grand site troglodytique d’Europe (1km de long sur 80m de haut), occupé de la Préhistoire au Moyen âge. Une crèche géante, grandeur nature, toute en foin sculpté et matériaux

naturels, sera disposée dans la bergerie ancestrale sur notre parcours de visite. L’endroit idéal pour célébrer cette tradition de Noël, au sein du site décoré aux couleurs des fêtes !

Les 26 , 27, 30 et 31/12, le Père Noël distribuera des cadeaux pour émerveiller les enfants sur la Grande Terrasse !

Fermé le 25 décembre. .

2433 route de la préhistoire Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 70 45 contact@roque-st-christophe.com

English :

Opening hours. Giant life-size crib made of carved hay and natural materials. 26, 27, 30 and 31/12 visit by Santa Claus. Closed on 25/12. 5? à 11,90? (free for children under 8)

German : La Route des crèches de Noël La Roque Saint Christophe

Öffnungszeiten der Website. Riesige Krippe in Lebensgröße, ganz aus geschnitztem Heu und natürlichen Materialien. 26., 27., 30. und 31.12. Besuch des Weihnachtsmanns. Am 25.12. geschlossen. 5? à 11,90? (kostenlos für Kinder unter 8 Jahren)

Italiano :

Orari di apertura del sito. Culla gigante a grandezza naturale realizzata con fieno scolpito e materiali naturali. 26, 27, 30 e 31/12 visita di Babbo Natale. Chiuso il 25/12. 5? à 11,90? (gratuito per i bambini sotto gli 8 anni)

Espanol : La Route des crèches de Noël La Roque Saint Christophe

Horario de apertura. Cuna gigante de tamaño natural fabricada con heno esculpido y materiales naturales. 26, 27, 30 y 31/12 visita de Papá Noel. Cerrado el 25/12. 5? à 11,90? (gratuito para menores de 8 años)

L’événement La Route des crèches de Noël La Roque Saint Christophe Peyzac-le-Moustier a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère