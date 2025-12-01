La route des crèches de Noël Le Gouffre de Proumeyssac Audrix

La route des crèches de Noël Le Gouffre de Proumeyssac

Baptisé Cathédrale de cristal pour son immense voûte souterraine ornée d’une multitude de concrétions, le Gouffre de Proumeyssac se transforme en Cathédrale de lumières . Un éclairage de dernière génération et 2 sons et lumières judicieusement scénarisés en mapping 3D permettent aux visiteurs de mieux apprécier la prouesse de la nature.

Cette visite pédagogique et contemplative est une véritable source d’émotions.

Avant les vacances scolaires, visites à 14h30, 15h30 et 16h30.

Durant les vacances de Noël, le Père Noël descendra tous les jours par la nacelle afin de rencontrer les enfants et de leur remettre un cadeau.

Visites avec Père Noël 11h, 15h et 16h.

Visites classiques ou avec descente en nacelle 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30.

Fermé le 25/12 et le 01/01 .

Route de Proumeyssac Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 27 47 proumeyssac@perigord.com

English : La route des crèches de Noël Le Gouffre de Proumeyssac

Site opening times (except 25/12 and 01/01). The Gouffre de Proumeyssac is transformed into a Cathedral of Lights . Santa Claus visits during the vacations. 8,30? à 23,70?

German : La route des crèches de Noël Le Gouffre de Proumeyssac

Öffnungszeiten der Stätte (außer am 25.12. und 01.01.). Der Gouffre de Proumeyssac verwandelt sich in eine Kathedrale der Lichter . Besuch des Weihnachtsmanns während der Ferien. 8,30? à 23,70?

Italiano :

Orari di apertura del sito (eccetto 25/12 e 01/01). Il Gouffre de Proumeyssac si trasforma in una cattedrale di luci . Visita di Babbo Natale durante le feste. 8,30? à 23,70?

Espanol : La route des crèches de Noël Le Gouffre de Proumeyssac

Horario de apertura del sitio (excepto 25/12 y 01/01). El Gouffre de Proumeyssac se transforma en una catedral de luces . Visita de Papá Noel durante las fiestas. 8,30? à 23,70?

