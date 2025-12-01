La route des crèches de Noël Les Grottes du Roc de Cazelle Les Eyzies

La route des crèches de Noël Les Grottes du Roc de Cazelle

Horaires d’ouverture du site. Une crèche de Noël grandeur nature prend place au pied de la falaise. Fermé le 25/12. 5,50€ à 9,90€ (enfant de 5 ans gratuit)

Dans l’un des abris troglodytiques des Grottes du Roc de Cazelle, une crèche de Noël grandeur nature prend place au pied de la falaise.

La roche sert d’écrin à une mise en scène réaliste qui recréée la Nativité avec sensibilité.

Avant de découvrir la crèche, la visite vous plonge dans l’histoire du lieu des habitats taillés dans la roche et des scènes

de vie retracent le quotidien des hommes et femmes qui ont occupé ces falaises, de la Préhistoire au XXe siècle.

Fermé le 25 décembre .

English :

Opening hours. A life-size Christmas crib is set up at the foot of the cliff. Closed on 25/12. 5,50? à 9,90? (children under 5 free)

German : La route des crèches de Noël Les Grottes du Roc de Cazelle

Öffnungszeiten der Website. Eine lebensgroße Weihnachtskrippe steht am Fuße der Klippe. Am 25.12. geschlossen. 5,50? à 9,90? (Kinder unter 5 Jahren kostenlos)

Italiano :

Orari di apertura del sito. Ai piedi della scogliera è allestita una culla natalizia a grandezza naturale. Chiuso il 25/12. 5,50? à 9,90? (bambini sotto i 5 anni gratis)

Espanol : La route des crèches de Noël Les Grottes du Roc de Cazelle

Horario de apertura. Al pie del acantilado se instala una cuna de Navidad de tamaño natural. Cerrado el 25/12. 5,50? à 9,90? (menores de 5 años gratis)

