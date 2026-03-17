La route des jardins PUYDARRIEUX Puydarrieux

La route des jardins

PUYDARRIEUX Maison de la Nature 65 Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Nous vous proposons de vous rendre dans un jardin de particulier afin de découvrir ses pratiques agroécologiques.

Ce sera l’occasion d’échanger des astuces et pourquoi pas trouver de l’inspiration.

Gratuit sur inscription.

Rendez vous à la MNE 65 pour du covoiturage. .

PUYDARRIEUX Maison de la Nature 65 Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We invite you to visit a private garden and discover its agroecological practices.

This will be an opportunity to exchange tips and find inspiration.

Free with registration.

L’événement La route des jardins Puydarrieux a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65