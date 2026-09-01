Informations pratiques

Châteauroux

La route des légendes 2026

2 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-25

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-25

3e éditions du Rallye LA ROUTE DES LÉGENDES qui retrace le passage du célèbre Rallye PARIS DAKAR des années 80-90 de Versailles à Sète par la RN20. C’est plus de 80 motos, 60 voitures et camions, pour la plupart des répliques , qui feront étapes à CHÂTEAUROUX.

Cette année, des anciens vainqueurs de l’épreuve seront présents. Cyril NEVEU (moto), Pierre LARTIGUE (voiture), Thierry DE SAULIEU (camion) et d’autres.

La marraine du Rallye cette année sera madame Diane THIERRY-MIEG , l’ex femme de Thierry SABINE, qui présidera le diner à la salle des fêtes. Les équipages passeront la nuit à Grandéols et seront de retour à Belle Isle le lendemain matin pour les premiers départs des motos à 7h30. A noter que le parc concurrents sera ouvert au public le vendredi soir afin que celui-ci puisse admirer les véhicules. .

2 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

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English :

The 3rd edition of the « LA ROUTE DES LÉGENDES » Rally, which retraces the route of the famous PARIS-DAKAR Rally of the 1980s and 1990s from Versailles to Sète via the RN20. More than 80 motorcycles and 60 cars and trucks—most of them replicas—will stop in CHÂTEAUROUX.

L’événement La route des légendes 2026 Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Châteauroux Berry Tourisme