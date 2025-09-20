La route des maîtres-autels de Bazeilles-sur-Othain Église Saint-Martin Bazeilles-sur-Othain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La route des maîtres-autels dans le Pays de Montmédy vous propose une visite libre de cinq églises, rarement ouvertes au public, ayant pour point commun la présence de maîtres-autels d’exception. Sur place, vous trouverez un flyer ainsi qu’un panneau explicatif.

Nous vous donnons rendez-vous dans les quatres autres villages de Chauvency-Saint-Hubert, Flassigny, Thonne-le-Thil et Velosnes.

Église Saint-Martin 3 D207A, 55600 Bazeilles-sur-Othain Bazeilles-sur-Othain 55600 Meuse Grand Est Avant 1430, Bazeilles était une terre commune entre le Luxembourg et le Barrois. Le village a donné son nom à une maison de nom et d'armes, depuis longtemps éteinte, qui portait des gueules à trois herses d'or, deux en chef et une en pointe. Elle était probablement issue de la maison de Latour, à Virton. Des Bazeilles est également issue la maison de Lavaulx, établie non loin, à Velosnes, dans la maison-forte de Lavaulx ou Laval.

© Maxence Mordacci