La route des maîtres-autels de Chauvency-Saint-Hubert Église Saint-Hubert Chauvency-Saint-Hubert

La route des maîtres-autels de Chauvency-Saint-Hubert Église Saint-Hubert Chauvency-Saint-Hubert samedi 20 septembre 2025.

La route des maîtres-autels de Chauvency-Saint-Hubert 20 et 21 septembre Église Saint-Hubert Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La route des maîtres-autels dans le Pays de Montmédy vous propose une visite libre de cinq églises, rarement ouvertes au public, ayant pour point commun la présence de maîtres-autels d’exception. Sur place, vous trouverez un flyer ainsi qu’un panneau explicatif.

Nous vous donnons rendez-vous dans les quatres autres villages de Bazeilles-sur-Othain, Flassigny, Thonne-le-Thil et Velosnes.

Église Saint-Hubert 55600 Chauvency-Saint-Hubert Chauvency-Saint-Hubert 55600 Meuse Grand Est [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/la-route-des-maitres-autels-de-thonne-le-thil »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/la-route-des-maitres-autels-de-flassigny »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/la-route-des-maitres-autels-de-thonne-le-thil-7159353 »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/la-route-des-maitres-autels »}] En 955 (ou plutôt en 956), Étienne, comte de Porcien, donna à Saint-Hubert la moitié de Chauvency (comté d’Ivois), afin de racheter le dommage qu’il avait causé à l’abbaye en édifiant le château de Mirwart. De là vient le nom de Chauvency-Saint-Hubert (par opposition à Chauvency-le-Château).

De 1659 à 1790, la localité fit partie du Luxembourg français (bailliage et assises de Montmédy, coutume de Thionville). Elle relevait alors du diocèse de Trèves.

La route des maîtres-autels dans le Pays de Montmédy vous propose une visite libre de cinq églises, rarement ouvertes au public, ayant pour point commun la présence de maîtres-autels d’exception. Sur…

© Maxence Mordacci