La route des maîtres-autels de Flassigny, Église Saint-Martin, Flassigny

Informations pratiques

La route des maîtres-autels de Flassigny 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La route des maîtres-autels dans le Pays de Montmédy vous propose une visite libre de cinq églises, rarement ouvertes au public, ayant pour point commun la présence de maîtres-autels d’exception. Sur place, vous trouverez un flyer ainsi qu’un panneau explicatif.

Nous vous donnons rendez-vous dans les quatres autres villages de Bazeilles-sur-Othain, Chauvency-Saint-Hubert, Thonne-le-Thil et Velosnes.

Église Saint-Martin 15 Grande rue 55600 Flassigny Flassigny 55600 Meuse Grand Est [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/la-route-des-maitres-autels-de-thonne-le-thil »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/la-route-des-maitres-autels-de-chauvency-saint-hubert »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/la-route-des-maitres-autels-de-thonne-le-thil-7159353 »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/la-route-des-maitres-autels »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2026-grand-est/events/34608493_la-ruta-de-los-altares-maestros-de-bazeilles-sur-othain »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2026-grand-est/events/5699805_la-ruta-de-los-altares-de-chauvency-saint-hubert »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2026-grand-est/events/50181561_la-ruta-de-los-altares-maestros-de-thonne-le-thil-7207727 »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2026-grand-est/events/57280221_la-ruta-de-los-altares-de-velosnes »}]

La route des maîtres-autels dans le Pays de Montmédy vous propose une visite libre de cinq églises, rarement ouvertes au public, ayant pour point commun la présence de maîtres-autels d’exception. Sur…

© Maxence Mordacci