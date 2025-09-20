La route des maîtres-autels de Flassigny Église Saint-Martin Flassigny

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La route des maîtres-autels dans le Pays de Montmédy vous propose une visite libre de cinq églises, rarement ouvertes au public, ayant pour point commun la présence de maîtres-autels d’exception. Sur place, vous trouverez un flyer ainsi qu’un panneau explicatif.

Nous vous donnons rendez-vous dans les quatres autres villages de Bazeilles-sur-Othain, Chauvency-Saint-Hubert, Thonne-le-Thil et Velosnes.

Avant 1790, Flassigny-la-Petite était sous influence de l'Empire et dépendait, pour partie, du Luxembourg français et, pour l'autre, du Barrois ; quant à Flassigny-la-Grande, elle appartenait à la France et était rattachée au diocèse de Trèves.

