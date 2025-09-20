La route des maîtres-autels de Velosnes Église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie Velosnes

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La route des maîtres-autels dans le Pays de Montmédy vous propose une visite libre de cinq églises, rarement ouvertes au public, ayant pour point commun la présence de maîtres-autels d’exception. Sur place, vous trouverez un flyer ainsi qu’un panneau explicatif.

Nous vous attendons dans les villages de Bazeilles-sur-Othain, Chauvency-Saint-Hubert, Flassigny, Thonne-le-Thil et Velosnes.

En 1903, après un premier projet datant de 1898, la commune acquiert les bâtiments et le terrain d'une manufacture de cigares désaffectée. Un avant-projet pour la construction d'une église catholique est élaboré en 1905, mais ce n'est que le 25 juillet 1911 que les autorités civiles délivrent le permis de construire pour deux églises. L'église catholique sera donc construite sur l'ancien emplacement de la manufacture et inaugurée le 20 octobre 1912.

© Maxence Mordacci