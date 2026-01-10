La Route des Orgues de l’Huveaune à Aubagne Temple protestant Aubagne

La Route des Orgues de l’Huveaune à Aubagne

Dimanche 12 avril 2026 à partir de 16h30. Temple protestant 620 avenue Gabriel Péri Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 16:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Au total 9 concerts sont programmés tout au long de l’Huveaune pour faire mieux connaître au grand public les instruments, donner à écouter au public les œuvres connues, faire se côtoyer tous les acteurs passionnés des orgues de la vallée.

Concert d’orgue, (sur l’orgue du temple), trompette et chant, programme varié avec une partie consacrée aux musiques de films avec Frédéric ISOLETA à l’orgue, Philippe NAVA à la trompette et Anne CARBONNELL soprano, au chant. .

Temple protestant 620 avenue Gabriel Péri Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 95 04 45

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English :

A total of 9 concerts are scheduled along the river Huveaune, to raise public awareness of the instruments, introduce the public to well-known works, and bring together all the valley?s organ enthusiasts.

L’événement La Route des Orgues de l’Huveaune à Aubagne Aubagne a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile