La Route des Orgues de l’Huveaune à Roquevaire Eglise St Vincent Roquevaire
La Route des Orgues de l’Huveaune à Roquevaire Eglise St Vincent Roquevaire samedi 11 avril 2026.
La Route des Orgues de l’Huveaune à Roquevaire
Samedi 11 avril 2026 à partir de 20h. Eglise St Vincent Avenue des Alliés Roquevaire Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Au total 9 concerts sont programmés tout au long de l’Huveaune pour faire mieux connaître au grand public les instruments, donner à écouter au public les œuvres connues, faire se côtoyer tous les acteurs passionnés des orgues de la vallée.
Concert d’orgue et chœur avec Jacques Garnier à l’orgue et l’ensemble choral St Vincent de Roquevaire . .
Eglise St Vincent Avenue des Alliés Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 75 19 35 64
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English :
A total of 9 concerts are scheduled along the river Huveaune, to raise public awareness of the instruments, introduce the public to well-known works, and bring together all the valley?s organ enthusiasts.
L’événement La Route des Orgues de l’Huveaune à Roquevaire Roquevaire a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile