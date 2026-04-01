La route des orgues de l’Huveaune concerts à Marseille La Capelette église St Laurent ; Eglise St Marcel ; Eglise St GIniez ; Marseille 6e Arrondissement

La route des orgues de l’Huveaune concerts à Marseille

Dimanche 19 avril 2026 à partir de 16h30.

Samedi 25 avril 2026 à partir de 16h30.

Dimanche 26 avril 2026 à partir de 16h30.

Dimanche 3 mai 2026 à partir de 16h30. La Capelette église St Laurent ; Eglise St Marcel ; Eglise St GIniez ; Eglise de Saint-Loup ; Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-19 2026-04-25 2026-04-26 2026-05-03

9ème édition de la route des orgues de l’Huveaune qui se déroule dans plusieurs communes qui ont l’Huveaune en commun.

9ème édition de la route des orgues de l’Huveaune qui se déroule dans plusieurs communes qui ont l’Huveaune en commun.



Programme pour Marseille

Libre participation pour chaque concert





Dimanche 19 avril Stéphane Rigat orgue, Juri Muzitani et Etienne Reynouard trompettes. Renseignements 07 60 61 53 90

Eglise de Saint-Marcel, 66 rue des Rimas, 13011





Samedi 25 avril Agnès Nurdin orgue, Flavien Porcu percussions, Béatrice Dunoyer soprano. Renseignements 06 78 48 89 04

Eglise de Saint-Loup, 71 Boulevard de Saint-Loup, 13010





DImanche 26 avril Monique THUS orgue les maîtres enchanteurs , chœur sous la direction d’Annick Deschamps. Renseignements 06 82 65 16 52

La Capelette, église Saint-Laurent, 7 Bd Saint-Jean, 13010





DImanche 3 mai Emmanuel Friot orgue, Gabrielle Varbetian soprano, Alice Launet flûte, Marine Jambois flûte. Renseignements 04 91 77 82 37

Eglise Saint-Giniez, 19 Boulevard Emile Sicard, 13008

Concert de clôture de la ROH 2025 .

La Capelette église St Laurent ; Eglise St Marcel ; Eglise St GIniez ; Eglise de Saint-Loup ; Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 83 33 43 64 association-chantepierre@wanadoo.fr

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English :

9th edition of the Route des Orgues de l’Huveaune, which takes place in several communes that share the Huveaune.

L’événement La route des orgues de l’Huveaune concerts à Marseille Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille