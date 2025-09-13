La route des pêcheries aux Moutiers-en-Retz Plage du Lancastria Les Moutiers-en-Retz

La Route des Pêcheries vous embarque aux Moutiers-en-Retz pour une soirée où le littoral devient scène, et les pêcheries, œuvres de lumière.

Une soirée entre musique et lumière sur les plages des Moutiers-en-Retz

La 12ème édition de La Route des Pêcheries, portée par Territoires Imaginaires, invite à une redécouverte poétique du littoral à travers une mise en lumière artistique des pêcheries emblématiques des Moutiers-en-Retz.

Au programme de la Route des Pêcheries ​

20h30 Concert de FYERS Indie Pop folk. Ce projet brillamment conduit par Tristan Gouret est un cocon musical des compos singulières et envoûtantes. Entre folk et pop, la musique du Nazairien d’origine est audacieuse, se dévoile avec minutie et finit par nous toucher en plein coeur grâce à des compositions tout en spiritualité.

21h30 à 23h Mise en lumière des pêcheries. À la nuit tombée, une mise en lumière douce et subtiles des pêcheries proposée par Territoires imaginaires. Celle-ci révèle la beauté de ce patrimoine singulier. Véritable instant poétique et contemplatif, les paysages s’éclairent pour un instant unique offert au spectateur.

21h30 à 23h Carpe diem, installation scénographique. Que savons-nous vraiment de l’ambiance qui règne dans les fonds marins ? Nos mers se réchauffent, la barrière de corail s’érode. De quoi s’inquiéter mais… Et si, contre toute attente, les fonds marins étaient un lieu de fête et de danse ? Au rythme d’une musique endiablée, baignée de fluorescence, ils nous invitent à danser, partager et vibrer avec eux.

Venez vivre une expérience immersive qui célèbre l’identité du territoire et invite à la contemplation.

Plage du Lancastria Chemin de Lancastria Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire territoires.imaginaires@gmail.com

English :

La Route des Pêcheries takes you to Moutiers-en-Retz for an evening where the coastline becomes a stage, and the fisheries a work of light.

German :

Die Route des Pêcheries nimmt Sie in Les Moutiers-en-Retz an Bord für einen Abend, an dem die Küste zur Bühne und die Fischereien zu Lichtwerken werden.

Italiano :

La Route des Pêcheries vi porta a Moutiers-en-Retz per una serata in cui la costa diventa un palcoscenico e la pesca un’opera di luce.

Espanol :

La Route des Pêcheries le lleva a Moutiers-en-Retz para una velada en la que el litoral se convierte en un escenario y las pesquerías en una obra de luz.

