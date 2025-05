La Route du Louvre – Lens, 11 mai 2025 07:00, Lens.

Pas-de-Calais

La Route du Louvre 99 rue Paul Bert Lens Pas-de-Calais

Début : 2025-05-11

fin : 2025-05-11

2025-05-11

La Route du Louvre est devenue un événement sportif incontournable dans la Région.

Avec ses différentes épreuves randonnées, marathon, 10 ou 5 kilomètres, la Route du Louvre fédère l’ensemble des disciplines de la course à pied. Cette course reflète l’engagement de la Région en faveur du sport, pour tous, partout, toutes disciplines confondues.

En effet, la Route du Louvre est accessible aux amateurs comme aux athlètes confirmés.

La Route du Louvre, ce n’est pas une course comme les autres. C’est aussi une célébration culturelle qui offre une expérience unique aux participants et spectateurs. Cette course s’inscrit dans une dynamique d’union entre le sport et la culture. .

99 rue Paul Bert

Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 28 76 18 00 contact@laroutedulouvre.fr

The Route du Louvre has become an unmissable sporting event in the region.

Die Route du Louvre ist zu einem unumgänglichen Sportereignis in der Region geworden.

La Route du Louvre è diventata uno dei principali eventi sportivi della regione.

La Ruta del Louvre se ha convertido en un acontecimiento deportivo de primer orden en la región.

